Астраханец лишился авто и получил год исправительных работ из-за трех осетров

Нарушитель из Камызякского района приобрел у неустановленного лица трех русских осетров общим весом в 11 кг. Ценный груз он положил в багажник своей машины, которую чуть позже остановили сотрудники местного отдела МВД.

Как сообщает издание «Арбуз», в отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Суд рассмотрел материалы и назначил мужчине наказание в виде одного года исправительных работ. В течение этого срока из его заработной платы будут удерживать 10% в пользу государства. Помимо прочего, у подсудимого изъяли легковой автомобиль как средство совершения преступления.

Остается добавить, что приговор уже вступил в законную силу.

