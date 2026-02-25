В Оренбурге студент поджег полицейскую машину по указке мошенников

19-летнему студенту одного из воронежских вузов поступило сообщение о взломе личного кабинета на «Госуслугах», после чего с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками техподдержки.

Как сообщает издание «56.ру», злоумышленники запугали юношу уголовной ответственностью и убедили в режиме видеосвязи подписать «документ о неразглашении», а также выполнить несколько «заданий». Тогда молодой человек отправился забирать деньги у обманутых пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, средства он передавал подельникам в Москве.

За день до совершения поджога он прибыл в Оренбург, где получил 400 тысяч рублей наличными от местной жительницы. Большую часть средств перевел «работодателям», а на остатки купил бензин на АЗС, приехал к отделу полиции, где облил горючим и поджег служебную машину.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте событий, следователи возбудили в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Не исключено, что студенту также предъявят обвинения в мошенничестве.

