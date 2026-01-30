В Санкт-Петербурге ребенок поджег автомобиль по указке мошенников

Как сообщает «Фонтанка», злоумышленники вышли на связь с мальчиком через один из популярных мессенджеров. Они убедили подростка совершить поджог и запугали его мнимым уголовным делом против его родителей. Нарушители пообещали, что этим поступком он поможет семье избежать серьезных последствий.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали юного поджигателя. На данный момент его передали законным представителям, все собранные по факту происшествия материалы направили в следственные органы для принятия дальнейшего решения.

Представители МВД акцентируют внимание на тревожной тенденции, когда преступники используют детей в качестве инструмента совершения преступлений. В ведомстве призывают родителей регулярно проводить с несовершеннолетними разъяснительные беседы, рассказывая об опасности общения с незнакомцами в сети Интернет.

