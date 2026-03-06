Машина с мигалками и символикой ДПС сбила женщину с ребенком в Ленобласти

Инцидент произошел 6 марта в поселке Ушаки Тосненского района. Водитель машины с выключенными мигалками и символикой полиции двигался со скоростью около 90-100 км/ч, хотя на том участке дороги ограничение составляет 60 км/ч.

Как сообщает издание «47 новостей», во время обгона грузового транспорта легковушка сбила двоих человек, которые в тот момент пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии люди в форме инспекторов не стали включать аварийную сигнализацию и проблесковые маячки, а также не выставили предупреждающие знаки. Мужчины просто передвинули пострадавших на обочину.

Стоит подчеркнуть, что правила первой помощи категорически запрещают перемещать людей, пострадавших в ДТП, если в этот момент нет угрозы для их жизни и здоровья. Такие действия могут усугубить травмы.

По словам очевидцев, после удара несовершеннолетняя девочка сильно плакала и говорила о боли в ноге и позвоночнике. Ее мать находилась в сознании, однако не могла пошевелиться.

На данный момент по факту произошедшего правоохранители проводят расследование.

