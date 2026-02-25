Водитель протаранил автомобиль Росгвардии в Петрозаводске

Инцидент произошел 24 февраля на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской. Автомобиль Росгвардии выехал с включенными проблесковыми маячками на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает издание «Фактор новости», в этот момент в машину правоохранителей на большой скорости врезалось другое авто, водитель которого нарушил ПДД, не уступив дорогу спецтранспорту. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения, однако, к счастью, никто из людей не травмировался.

Стоит подчеркнуть, что перед выездом на перекресток водитель машины Росгвардии осмотрелся, но избежать аварии это не помогло. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место событий для оформления ДТП и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области водитель сбил инспектора ДПС и при побеге выкинул наркотики в окно машины.