В Уфе ищут водителя, который сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Уфы, в результате наезда 11-летняя девочка получила ушибы, позже она обратилась за медицинской помощью. К счастью, серьезных травм удалось избежать, однако ребенок испытал сильный стресс.
Личность водителя и марка автомобиля пока остаются неизвестными, но полиция прилагает все усилия для задержания нарушителя. Ведомство напоминает, что оставление места ДТП является грубым нарушением ПДД и влечет за собой серьезную ответственность.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Уфе сбитую на переходе 12-летнюю девочку отбросило на встречную машину.