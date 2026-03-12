В Уфе ищут водителя, который сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел вечером 11 марта на улице Борисоглебской. Неизвестный следовал по ней со стороны улицы Кольцевой в направлении Ломоносова и допустил наезд на несовершеннолетнюю.

Водитель не остановился и не оказал помощь пострадавшей

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Уфы, в результате наезда 11-летняя девочка получила ушибы, позже она обратилась за медицинской помощью. К счастью, серьезных травм удалось избежать, однако ребенок испытал сильный стресс.

Личность водителя и марка автомобиля пока остаются неизвестными, но полиция прилагает все усилия для задержания нарушителя. Ведомство напоминает, что оставление места ДТП является грубым нарушением ПДД и влечет за собой серьезную ответственность.

