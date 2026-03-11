В Уфе сбитую на переходе девочку отбросило на встречную машину

Инцидент случился вечером 10 марта на улице Деревенской Переправы. Находившаяся за рулем Chevrolet Lacetti 44-летняя женщина двигалась со стороны улицы Саляма в сторону Рабочей.

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Уфы, автомобилистка допустила наезд на 12-летнюю девочку, которая в тот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате сильного удара ребенка отбросило на другой автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

Школьница получила серьезные травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили ее в ближайшую больницу. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят административное расследование по факту произошедшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Магнитогорске водитель сбил подростка на пешеходном переходе.