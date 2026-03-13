Автопилот Tesla Cybertruck едва не сбросил женщину с моста

Инцидент произошел на трассе 69 Eastex Freeway в Хьюстоне, США. Когда автомобиль приблизился к Y-образному перекрестку, система Full-Self Driving должна была направить машину по правому изгибу дороги. Однако вместо этого автоматика повела пикап прямо на бетонное ограждение.

Как сообщает издание CarScoops, женщина успела перехватить управление за мгновение до аварии, однако избежать столкновения ей уже не удалось. Сильный удар пришелся прямо в преграду, серьезно повредив переднюю часть «Теслы» — бампер разлетелся на куски, оставив на асфальте груду обломков.

В результате ДТП потерпевшая получила травмы поясницы, шеи, а также растяжение сухожилий. Ее адвокат в разговоре с журналистами раскритиковал решение Tesla полагаться исключительно на камеры, отказавшись от использования лидаров и радаров. Теперь женщина обвиняет компанию в халатности и намерена взыскать с автопроизводителя более миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

