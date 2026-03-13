Автопилот Tesla Cybertruck едва не сбросил женщину с моста

Как сообщает издание CarScoops, женщина успела перехватить управление за мгновение до аварии, однако избежать столкновения ей уже не удалось. Сильный удар пришелся прямо в преграду, серьезно повредив переднюю часть «Теслы» — бампер разлетелся на куски, оставив на асфальте груду обломков.
В результате ДТП потерпевшая получила травмы поясницы, шеи, а также растяжение сухожилий. Ее адвокат в разговоре с журналистами раскритиковал решение Tesla полагаться исключительно на камеры, отказавшись от использования лидаров и радаров. Теперь женщина обвиняет компанию в халатности и намерена взыскать с автопроизводителя более миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что семьи студентов, погибших в сгоревшем Cybertruck, подали иск против Tesla.