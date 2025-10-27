«Безумный Макс» разбушевался: почему Tesla летит под откос

Tesla в очередной раз привлекла к себе внимание американского Национального агентства по безопасности дорожного движения (NHTSA), у которого появились серьезные вопросы к фирменной тесловской системе помощи водителю «Безумный Макс». Автомобили, оборудованные этим ассистентом, постоянно попадаются на нарушениях ПДД. Портал «АвтоВзгляд» считает, что виной тому — приверженность руководства компании нетрадиционным путям развития.

Илон Маск думает о чем угодно, только не о водителях и даже не об автомобилях

Можно подумать, что очередной наезд на Tesla — отголосок ссоры ее экстравагантного владельца Илона Маска с непредсказуемым президентом Америки Дональдом Трампом. На самом деле все куда проще. Производитель электромобилей разработал систему полного автономного вождения, которая управляет автомобилем в весьма агрессивном стиле.

АВАРИЙНАЯ «АВТОНОМКА»

В ответ на обвинения, предъявленные NHTSA, пресс-служба Tesla выступила в социальных сетях с откровенно провокационным и вызывающим заявлением. Ассистент-де позволяет ускоряться и маневрировать «в потоке машин на невероятной скорости, демонстрируя при этом суперплавное движение. Он ведет ваш автомобиль как спорткар. Если вы опаздываете, этот режим для вас». В качестве завершения сего пассажа прямо просится заключение: «А кому не нравится — тот пусть идет лесом».

Вот только NHTSA идти лесом не согласилось и начало расследование в отношении 2,9 млн автомобилей Tesla, оснащенных «Безумным Максом». Основанием послужили сообщения о десятках случаев, когда работающий ассистент игнорировал ПДД, ставших в том числе причиной 14 аварий, в которых 23 человека получили травмы. Самым распространенным нарушением, спровоцированным «Безумным Максом», назывался проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

Фото globallookpress.com

Стоит напомнить, что в октябре 2024 года NHTSA уже вело разбирательство по 2,4 млн автомобилей Tesla, оборудованных системой полностью автономного вождения, которая не всегда могла предотвратить столкновение в условиях ограниченной видимости. И это имело место еще до того, как ненавистник электромобилей и автопилотов Дональд Трамп был избран президентом США.

Пристальное внимание регулирующих органов никоим образом не способствует развитию бизнеса Tesla. Особенно некстати оно в момент, когда компания и без того находится не в лучшей кондиции. По итогам 9 месяцев 2025 года продажи ее электромобилей упали на 6%, а прибыль снизилась на 37%.

АВТОМОБИЛЬ — ЭТО ВАМ НЕ IPHONE

Как заявил в своей статье автожурналист Крис Керкэм, давно специализирующийся на электромобилях, руководство Tesla относится к своим моделям как к какому-нибудь iPhone. Оно полагает, что конкурентоспособность вполне можно обеспечить лишь обновлениями программного обеспечения.

У Tesla практически нет продуктов для водителей-людей, сетует автор статьи. Недавно Илон Маск и другие топ-менеджеры обсуждали финансовые результаты работы компании, при этом собственно об автобизнесе, на который пришлось 88% выручки в третьем квартале, практически не говорили. Они сосредоточились исключительно на планах по выпуску роботакси и гуманоидных роботов.

Фото globallookpress.com

Китайские конкуренты, возглавляемые BYD, сократили сроки разработки новых моделей менее чем до двух лет. А что Tesla? В 2017 годку она презентовала Model 3, в начале 2020 года — кроссовер Model Y. С тех пор компания смогла порадовать своих поклонников только быстро ржавеющим Cybertruck, хотя изготовлен он из нержавейки. Его продажи, как известно, с треском провалились. Недавних косметических изменений в моделях 3 и Yоказалось недостаточно для реанимации интереса покупателей к продукции.

Илон Маск не обращает внимания на тревожные звоночки и по-прежнему не обещает никаких новых автомобилей, управляемых человеком. Но Tesla не может бесконечно бросать вызов закону, который гласит, что продажи падают по мере старения моделей, и который в масштабах авторынка соизмерим с законом всемирного тяготения — с грустью заключает Крис Керкэм.