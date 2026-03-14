В Арзгире пьяный водитель без прав опрокинул машину в кювет

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии 35-летняя пассажирка, местная жительница, с травмами была госпитализирована в больницу. Характер полученных повреждений и степень тяжести уточняются.
Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 38-летний водитель никогда не получал водительского удостоверения. Кроме того, мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, что предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает об опасности управления транспортом лицами, не имеющими прав, и тем более в состоянии опьянения — такие нарушения нередко приводят к тяжёлым последствиям для жизни и здоровья людей.