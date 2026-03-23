В Алексине суд разбирает дело о ДТП, которое унесло жизнь 49-летней женщины — её сбил мусоровоз в сентябре 2024 года. Спустя 20 дней не выдержал утраты её отец. Водитель КамАЗа получил принудительные работы и заплатил 200 тысяч рублей, но мать погибшей подала в суд на транспортную компанию, требуя 6,2 миллиона.

По её мнению, именно бездействие фирмы привело к трагедии, а смерть мужа — прямое следствие аварии. Сначала суд взыскал с перевозчика почти миллион, но заочное решение отменили. Как сообщает Тульская служба новостей, тяжба продолжается.

27 сентября 2024 года на улице Арматурной в Алексине мусоровоз под управлением 35-летнего водителя Артема Б. начал движение и левым углом толкнул женщину, шедшую рядом. Многотонная машина переехала её всеми левыми колёсами. Спасти 49-летнюю пострадавшую не удалось — она скончалась на месте.

Следствие установило, что водитель нарушил Правила дорожного движения. Летом 2025 года его признали виновным и приговорили к реальному лишению свободы, позже заменив на два года и три месяца принудительных работ. Артем Б. перечислил матери погибшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако спустя 20 дней после аварии умер отец женщины — 73-летний мужчина, по словам родных, не выдержал горя. Мать погибшей уверена: компания-владелец мусоровоза несёт ответственность за оба смертельных исхода. Она подала иск, оценив свои нравственные страдания в 6,2 миллиона рублей. В декабре 2025 года суд заочно взыскал с перевозчика 900 тысяч рублей компенсации плюс 150 тысяч на юруслуги. Однако в марте 2026-го заочное решение отменили, и стороны готовятся к новым слушаниям.

Женщина настаивает: транспортная компания даже не пыталась загладить вину, в отличие от водителя. Теперь суду предстоит решить, можно ли считать смерть отца следствием ДТП и должны ли фирмы отвечать за то, что их сотрудники допускают фатальные ошибки. Для семьи погибшей это уже не просто вопрос компенсации — они пытаются добиться справедливости после потери двух близких.