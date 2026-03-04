Клиент отсудил у автосервиса 715 000 рублей за сгоревшую машину

В брянском городе Дятьково родственник потерпевшей пригнал ее автомобиль в местный автосервис для починки, однако вспыхнувший в мастерской пожар полностью уничтожил транспортное средство.

Как сообщает издание «Брянские новости», владелица сгоревшего авто обратилась в суд с иском к владельцу сервиса. Первоначально она требовала взыскать с ответчика более миллиона рублей, включив в эту сумму как стоимость утраченного имущества, так и компенсацию морального вреда и штраф за отказ от добровольного возмещения убытков.

Однако Дятьковский районный суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что вина хозяина компании в возникновении пожара не доказана. На этом основании было вынесено решение об отказе в удовлетворении требований в полном объеме. Такой вердикт не устроил пострадавшую и она обжаловала его в вышестоящей инстанции. Областной суд провел собственное расследование и выяснил, что причиной возгорания стали именно действия сотрудников автомастерской.

В итоге с предпринимателя взыскали причиненный ущерб, компенсацию и штраф. Общая сумма выплат составила 715 тысяч рублей. На данный момент решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Пскове суд наказал недобросовестного автопродавца штрафом в 1,5 млн.