Популярный российский блогер разбился в Таиланде: при нем нашли странную записку

Вадим Ли погиб в ДТП недалеко от города Районг, оставив послание с адресом тайника

Дорожные трагедии с участием мотоциклов на таиландских курортах, к сожалению, случаются регулярно. Но история 41-летнего Вадима Ли выделяется среди них странной деталью. Тело предпринимателя нашли после аварии недалеко от города Районг. При нём оказалась записка, в которой значился адрес и указание: в сейфе лежат 200 долларов и 10 тысяч батов.

Автор
Татьяна Бибикова

О трагедии сообщил ТГ-канал «78 Новости». Содержание послания породило больше вопросов, чем ответов. Почему бизнесмен носил с собой инструкцию к тайнику? Готовил ли он заранее такой «запас» или записка была частью более сложных дел? Полиция, вероятно, займётся проверкой указанного адреса.

Сам Вадим Ли был фигурой заметной в русскоязычной колонии Паттайи. Он занимался операциями с недвижимостью, имел собственный бизнес и вёл блог, делясь с подписчиками тонкостями жизни на курорте. Ранее Ли жил и работал в Санкт‑Петербурге, прежде чем обосноваться в Юго‑Восточной Азии.

Мотоцикл в Таиланде — самый популярный, но и самый опасный транспорт. Местные дороги, особенно за пределами туристических зон, требуют от водителя особой осторожности. В какой именно момент опытный, казалось бы, человек потерял контроль или попал в ситуацию, не оставившую шансов, предстоит установить местным правоохранителям.

Найденная записка добавляет в это ДТП налёт загадочности. Возможно, она была просто напоминанием о неприкосновенном запасе, который бизнесмен держал на чёрный день. Но в контексте внезапной гибели этот документ выглядит почти как прощальный постскриптум, оставленный тем, кто слишком хорошо знал, что дорога может преподнести любой сюрприз.

