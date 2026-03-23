Купила «права» в Интернете и попала в ДТП: мать двоих детей отправится в тюрьму

Не справившись с экзаменом в автошколе, 31-летняя жительница Вологды не стала пересдавать, а нашла в мессенджере продавца водительских удостоверений. Отправила свою фотографию, копию паспорта и 75 тысяч рублей. Взамен по почте ей пришёл аккуратный пластик.

Дальше — самое интересное. Женщина проверила «права» через интернет‑сервисы и с облегчением увидела, что они числятся в базе как действующие. Правда, номер принадлежал вовсе не ей, а ни о чём не подозревающей жительнице Бурятии. Но вологжанка этого, видимо, не поняла или предпочла не задумываться. Она купила «Ладу Калину» и спокойно ездила, сообщает портал «Информ Полис».

Через месяц, в июле 2025 года, наступил момент истины. При перестроении женщина создала помеху Kia, произошло столкновение. Водительница «Лады», по её словам, удара не заметила и покинула место аварии. Когда инспекторы ГИБДД начали разбирательство, она предъявила им то самое удостоверение.

Проверка по базам данных мгновенно выдала нестыковку: такой серией и номером владеет совсем другой человек, а сама предъявительница никогда не получала «прав» в Госавтоинспекции. Технико‑криминалистическая экспертиза поставила точку: бланк — не «Гознак», а цветная струйная печать. Подделка.

В суде женщина вину признала. Ей вменили ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения). Суд учёл, что у неё двое малолетних детей и ранее она не судима. Наказание — 6 месяцев ограничения свободы. А смартфон, через который дама общалась с продавцом «прав», конфисковали в пользу государства.

Так что теперь вологжанка не только осталась без водительского «удостоверения» (которого у неё, по сути, и не было), но и лишилась телефона. И, возможно, это тот случай, когда интернет‑покупка обошлась дороже любых пересдач в ГИБДД.