Сотрудник ГАИ купил поддельные «права», чтобы принимать экзамены по вождению

В Новом Уренгое разгорелся скандал вокруг местного отдела ГИБДД

Сотрудник дорожной полиции приобрел поддельное водительское удостоверение еще в 2023 году. И в соответствии с ним инспектор мог управлять транспортными средствами сразу нескольких категорий, хотя на самом деле он никогда их не открывал.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал BAZA, несмотря на то, что злоумышленник не имел законного разрешения садиться за руль, это не помешало бывшему полицейскому занять кресло экзаменатора. Он работал с курсантами по тем же категориям, которые значились в его поддельных документах. Процедуру успели пройти как минимум 32 кандидата, все они получили после сдачи экзамена «права».

А потом мошенничество вскрылось, и в отношении подозреваемого Следственный комитет по ЯНАО возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Санкции по ней предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что за покупку водительских «прав» жителю Чистополя грозит уголовный срок.

