Пьяный москвич угнал «Весту» у полиции и попался с домкратом в руках

Угон автомобиля у здания полиции — это, пожалуй, не самый лучший способ «разогнать тоску». Однако 55-летний житель Москвы, находясь в Оренбурге, решил, что правила писаны не для него. Осенью прошлого года он заметил у отдела полиции припаркованную LADA Vesta. Двигатель работал, двери были открыты — сотрудник выскочил на минуту за документами. Этого оказалось достаточно.

Мужчина, не долго думая, прыгнул за руль и уехал. Понимая, что скрываться с номерным знаком — идея так себе, он заехал на ближайшую автомойку самообслуживания, демонтировал регзнаки и выбросил из салона документы. Казалось бы, идеальный план: машина неопознаваема, следы заметены. Но тут в дело вступил закон подлости.

На железнодорожном переезде LADA Vesta пробила колесо. Угонщик остановился и принялся менять шину. Именно в этот момент его и задержали. Не помогли ни снятые номера, ни выброшенные документы.

Против москвича возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сам фигурант вину признал лишь частично, настаивая на том, что его действия следует квалифицировать как угон (ст. 166 УК РФ), а не кражу. Разница, кстати, существенная: угон не предполагает цели хищения, тогда как кража — тайное завладение чужим имуществом.

Суд, однако, с доводами подсудимого не согласился. Как пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, мужчину признали виновным и назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

История получилась почти детективная, но с явным налётом абсурда: угнать машину у полиции, снять номера, забыть про шины и быть пойманным с домкратом в руках. Итог — полтора года за решёткой. А ведь мог бы просто пройти мимо, и тоска, глядишь, сама бы развеялась.