7 лет за 6 смертей: возмездие настигло богатого предпринимателя, устроившего ДТП

Закон един для всех, и даже очень богатые люди не могут рассчитывать на безнаказанность, когда их действия оборачиваются трагедией. Уголовное дело новосибирского предпринимателя Александра Штайда, который на своём «Мерседесе» G-класса протаранил минивэн с семьёй, передано в суд. Шесть человек погибли, включая двоих детей. Максимальное наказание, которое грозит бизнесмену — семь лет колонии.

Смертельная авария произошла 19 декабря 2025 года на Советском шоссе в Новосибирске. По данным следствия, Штайда на элитном внедорожнике летел на красный свет по встречной полосе, когда врезался в Toyota, которая поворачивала под разрешающий сигнал в сторону посёлка Элитный. В японском минивэне ехала семья из шести человек — все они погибли на месте. Среди жертв двое детей 2018 и 2021 года рождения.

Предприниматель, возглавляющий новосибирское ООО «Сибпромснаб» (оптовая торговля чёрными металлами), с февраля находится в СИЗО. Его защита пыталась оспорить меру пресечения, однако суд отказал в освобождении. Теперь дело Штайда будет рассматривать Новосибирский районный суд. Ему инкриминируют часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. И хотя бизнес имеет многомиллионные обороты, закон не сделал исключений для богатого владельца «Гелендвагена».