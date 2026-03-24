Ревнивый муж с сообщниками посадил любовника жены в багажник и вывез в лес

Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошёл в конце августа прошлого года: 23-летний житель Пинска, находясь за городом, узнал, что его жена проводит время с другим мужчиной. Вместе с тремя знакомыми он отправился к общежитию, где находился соперник.

С помощью 17-летнего сообщника злоумышленники выманили потерпевшего на лестничную клетку, избили его и силой поместили в багажник автомобиля. Находясь в заточении, молодой человек успел позвонить в милицию, но не смог сообщить данные о машине — у него отобрали телефон. Позже мужчину выпустили на безлюдной просёлочной дороге, вернули мобильник и пригрозили расправой, если тот обратится в правоохранительные органы.

Всех участников преступления задержали. Их показания подтвердились свидетельскими, а также записями камер видеонаблюдения. При этом судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле потерпевшего ссадины.

Как рассказал белорусский Sputnik, суд приговорил троих взрослых обвиняемых к лишению свободы на сроки от одного года до двух с половиной лет. Несовершеннолетний соучастник получил полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.