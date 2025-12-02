Майор полиции в Йошкар-Оле заказал поджог авто любовника жены

Высокопоставленный сотрудник уголовного розыска Йошкар-Олы случайно узнал, что его жена около полугода тайно встречалась с коллегой в съемной квартире, которая находилась неподалеку от его места работы. Но вместо того, чтобы решить проблему мирным путем, обманутый муж использовал свое служебное положение — он установил личность любовника и составил план мести.

Как сообщает издание «Постньюс», согласно замыслу майора, автомобиль должны были ночью облить бензином и поджечь. Для реализации плана злоумышленник привлек своего знакомого, который ранее уже был дважды судим. В обмен на услугу полицейский пообещал подельнику защитить его от правосудия, если операция пройдет неудачно.

Однако схема вскрылась, нарушителей задержали. Суд признал мужчин виновными в умышленном уничтожении чужого имущества, а полицейского — еще и в злоупотребленим должностными полномочиями, а также подстрекательстве.

Несмотря на тяжесть преступлений, ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, при этом позволив сохранить звание майора. Его сообщник тоже получил условный срок — 1 год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Екатеринбурге девушка подожгла кроссовер соседа по указке мошенников.