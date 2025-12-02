Майор полиции в Йошкар-Оле заказал поджог авто любовника жены

Как сообщает издание «Постньюс», согласно замыслу майора, автомобиль должны были ночью облить бензином и поджечь. Для реализации плана злоумышленник привлек своего знакомого, который ранее уже был дважды судим. В обмен на услугу полицейский пообещал подельнику защитить его от правосудия, если операция пройдет неудачно.
Однако схема вскрылась, нарушителей задержали. Суд признал мужчин виновными в умышленном уничтожении чужого имущества, а полицейского — еще и в злоупотребленим должностными полномочиями, а также подстрекательстве.
Несмотря на тяжесть преступлений, ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, при этом позволив сохранить звание майора. Его сообщник тоже получил условный срок — 1 год.
