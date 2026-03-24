Патруль ДПС забрал котят у пьяного водителя без «прав»

В Красноярском крае дорожные полицейские в Нижнеингашском районе остановили легковушку, которая двигалась с превышением скорости. В салоне вместе с супругой мужчина вёз из посёлка Курагино в Улан-Удэ четырёх котят — мужчина забрал их у брата, который хотел избавиться от питомцев.

Как сообщает «Сибнет», водитель оказался пьян и не имел прав на управление автомобилем. После оформления протоколов машину отправили на штрафстоянку. Однако когда инспекторы предложили водителю забрать животных, он неожиданно отказался. Котята так и остались в легковушке, которая вот-вот должна была уехать на парковку.

Тогда сотрудники ДПС забрали малышей в служебный гараж: накормили, обогрели, окружили заботой. Найти новых хозяев на месте быстро не удалось, поэтому пушистиков отправили в центр помощи животным «Четыре лапы» в Канске. Благодаря неравнодушным полицейским у четверых котят теперь есть шанс обрести настоящий дом.