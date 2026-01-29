Инспектор ГАИ в одиночку толкнул фуру в гору и стал героем Интернета

Видеозапись того, как сотрудник Госавтоинспекции в одиночку сдвинул с места грузовик, быстро набрал популярность в социальных сетях. Мужчина уперся плечом в борт многотонный фуры и помог ей преодолеть заснеженный подъем.

Символом борьбы с непогодой стал поступок полицейского из Балашихи

Как сообщает в своем телеграм-канал официальный представитель МВД Ирина Волк, героем ролика оказался лейтенант полиции Роман Ралькевич, служащий в МУ МВД России «Балашихинское».

Позже сам мужчина поделился деталями того дня. По его словам, он увидел забуксовавший большегруз, который создавал помеху для движения других автомобилей. Не дожидаясь спецтехники, инспектор принял решение действовать самостоятельно, полагаясь на физическую силу.

Его поступок помог предотвратить потенциальную пробку на том участке дороги. Ведомство обратило внимание на эту ситуацию, подчеркнув, что подобные истории характеризуют личный состав с лучшей стороны.

