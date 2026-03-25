Водитель без «прав» и его родственник напали на экипаж ГАИ

В Ярославской области остановленный нарядом ДПС водитель без «прав» позвал на подмогу родственника. Тот решил вступиться — въехал в патрульную машину и ударил полицейского.

Утром 23 марта на улице Строителей в посёлке Некрасовское сотрудники ДПС остановили LADA Niva. За рулём находился 38-летний местный житель. При проверке документов водитель отказался выполнять законные требования инспектора и вёл себя неадекватно. Вскоре ситуация приобрела ещё более опасный оборот.

К месту остановки на LADA Granta подъехал его 40-летний родственник. Мужчина врезался в патрульную машину, после чего попытался вмешаться в действия полицейских и нанёс удар одному из них. Правоохранители пресекли противоправные действия, и оба нарушителя были доставлены в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области, в отношении водителя «Нивы» составлены административные протоколы по статьям об управлении транспортным средством без «прав» и о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. А родственнику, решившему силой «поддержать» нарушителя, теперь грозит уголовная ответственность. Материалы по факту нападения на полицейского переданы в следственное управление.