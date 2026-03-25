Пенсионер 13 лет ездил на угнанной машине и ничего не подозревал

В деревне Бурга Маловишерского района сотрудники ДПС остановили 71-летнего жителя Санкт-Петербурга за рулём ВАЗ-21214. Повод оказался классическим: непристёгнутый ремень безопасности. Кто ж знал, что эта мелочь обернётся для пенсионера разоблачением многолетней давности.

Когда инспекторы проверили автомобиль по базам, выяснилось: машина находится в федеральном розыске с 2012 года — по факту угона. А государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации и вовсе когда-то принадлежали автомобилю, который был утилизировали ещё в 2013-м. Мужчина, сам того не подозревая, больше десяти лет колесил по дорогам на машине с криминальным прошлым.

В отделе полиции пенсионер рассказал, что купил «Ниву» на рынке в Санкт-Петербурге в 2013 году и понятия не имел о её тёмной истории. Похоже, он тогда решил не утруждать себя лишними вопросами о происхождении автомобиля.

В итоге, как сообщает канал «Новгородские Новости», водителю выписали административные протоколы за управление незарегистрированным транспортом и отсутствие страховки. А саму «Ниву», которая столько лет верой и правдой служила пенсионеру, конфисковали и отправили в Санкт-Петербург для дальнейших разбирательств.