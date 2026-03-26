29-летняя жительница Таиланда по имени Фах рассказала, что стала жертвой изнасилования после того, как ночью попала на мотоцикле в аварию вместе с молодым человеком. По её словам, после столкновения к ним подошли двое водителей, один из которых предложил помощь.

После аварии потерпевшей предложили помощь, но лучше бы она отказалась

Дальнейшие события женщина вспоминает частично. Она утверждает, что пришла в себя в комнате незнакомца — без одежды — и считает, что подверглась насилию.

Как пишет ИА «ПотрАмур» со ссылкой на Thaiger, после произошедшего Фах связалась с другом и попросила отвезти её в больницу. Однако, по её утверждению, мужчина высадил её у дороги, сославшись на отсутствие топлива. В итоге ей пришлось самостоятельно добираться до медицинского учреждения, где она прошла обследование.

Женщина подала заявление в полицию, но расследование, по её словам, продвигается медленно. Получить записи с камер видеонаблюдения самостоятельно не удалось — владельцы заявили, что могут передать их только правоохранительным органам.

Приятель Фах, с которым она изначально ехала на мотоцикле, сообщил, что после аварии не заметил её отсутствия, а позже сам попал в ещё одно ДТП и был госпитализирован.