Водитель, лишенный «прав», вылетел на встречку и врезался в такси

На вопрос гаишников, как такое могло произойти, она выдала настоящий перл, объяснив случившееся своими «пониженными когнитивными способностями». По ее мнению, именно умственные способности виноваты в том, что она выехала на «встречку», врезалась в «извозчика» и вообще оказалась за рулем.
Впрочем, у сотрудников ДПС нашлась куда более логичная версия ЧП. При «продувке» дамы алкотестером, прибор показал превышение нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в шесть раз. Любопытно, что виновница ДТП уже была лишена в/у за аналогичное нарушение, причем в этом году. То есть второй раз за короткий срок она села за руль в состоянии сильного опьянения, да еще и без «корочек».
Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Пониженные когнитивные способности вряд ли станут смягчающим обстоятельством — скорее, поводом для дополнительного обследования у нарколога.