Водитель, лишенный «прав», вылетел на встречку и врезался в такси

В Красноярске инспекторы ДПС задержали 35-летнюю автоледи, устроившую ДТП на встречной полосе. Об инциденте рассказал официальный канал Госавтоинспекции России в Мах. Женщина выехала на «встречку», где и столкнулась с автомобилем такси. К счастью, люди в аварии не пострадали. Но в этой истории куда интереснее самого происшествия оказался его «анализ» нарушительницей.

На вопрос гаишников, как такое могло произойти, она выдала настоящий перл, объяснив случившееся своими «пониженными когнитивными способностями». По ее мнению, именно умственные способности виноваты в том, что она выехала на «встречку», врезалась в «извозчика» и вообще оказалась за рулем.

Впрочем, у сотрудников ДПС нашлась куда более логичная версия ЧП. При «продувке» дамы алкотестером, прибор показал превышение нормы содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе в шесть раз. Любопытно, что виновница ДТП уже была лишена в/у за аналогичное нарушение, причем в этом году. То есть второй раз за короткий срок она села за руль в состоянии сильного опьянения, да еще и без «корочек».

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом состоянии. Пониженные когнитивные способности вряд ли станут смягчающим обстоятельством — скорее, поводом для дополнительного обследования у нарколога.