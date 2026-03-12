Пьяная девушка протаранила машину ДПС под Ярославлем

Во время патрулирования в Угличском районе Ярославской области инспекторы ГАИ обратили внимание на Volkswagen Touareg, неуверенно двигавшийся по дороге. Полицейские подали водителю сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал и попытался скрыться.

Как сообщает издание «Про Город 76», стражи порядка включили проблесковые маячки и спецсигналы, после чего начали преследование. В деревне Высоково «Туарег» заехал на улицу без сквозного проезда и оказался в тупике. А при попытке развернуться и пойти обратным ходом врезался в служебное авто ДПС, у которого от удара повредился передний бампер.

После столкновения водитель — а им оказалась женщина, одетая в платье — заблокировала двери, полицейским пришлось разбить стекло водительской двери. Нарушительница попыталась сбежать уже без машины, но ее все-таки задержали. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, хотя все было ясно и без него: от автомобилистки исходил резкий запах алкоголя.

В отношении женщины составили административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ, а ее Volkswagen Touareg отправили на спецстоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяная амурчанка инсценировала угон после ДТП и потребовала 800 тысяч рублей.