Сотрудник ДПС погиб в Приморье во время погони за мотоциклистом

Как сообщает PRIMPRESS, инспекторы ДПС из Надеждинского района на служебной машине пытались задержать мотоциклиста-нарушителя. Однако во время преследования произошло столкновение с тяжёлым грузовиком. Удар, по словам очевидцев, был настолько сильным, что легковушку сильно смяло.
Один из полицейских получил травмы, несовместимые с жизнью. Попытки спасти его на месте оказались тщетными — он скончался. Второго сотрудника с ранениями различной степени тяжести госпитализировали. Мотоциклист, спровоцировавший погоню, уже задержан.
Прокуратура Приморского края взяла ситуацию на контроль. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.