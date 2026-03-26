Сотрудник ДПС погиб в Приморье во время погони за мотоциклистом

Второй полицейский госпитализирован с травмами

В Приморском крае произошло смертельное ДТП, в котором погиб инспектор ДПС. Авария случилась в посёлке Тавричанка, когда сотрудники полиции преследовали мотоциклиста, отказавшегося останавливаться по требованию. Во время погони служебный автомобиль столкнулся с большегрузом Hino.

Автор
Татьяна Бибикова

Как сообщает PRIMPRESS, инспекторы ДПС из Надеждинского района на служебной машине пытались задержать мотоциклиста-нарушителя. Однако во время преследования произошло столкновение с тяжёлым грузовиком. Удар, по словам очевидцев, был настолько сильным, что легковушку сильно смяло.

Один из полицейских получил травмы, несовместимые с жизнью. Попытки спасти его на месте оказались тщетными — он скончался. Второго сотрудника с ранениями различной степени тяжести госпитализировали. Мотоциклист, спровоцировавший погоню, уже задержан.

Прокуратура Приморского края взяла ситуацию на контроль. Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

