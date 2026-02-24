Террорист подорвал служебную машину ГАИ у Савеловского вокзала в Москве

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате действий злоумышленника один из сотрудников Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте событий. Оперативно прибывшие бригады скорой помощи доставили еще двоих раненых полицейских в ближайшую больницу, сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.
В Следственном комитете России уточнили, что перед совершением самоподрыва преступник снимал происходящее на камеру. Он действовал по указке украинских спецслужб.
Движение в районе Савеловского вокзала временно ограничивали, на данный момент следователи изучают обстоятельства случившегося.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на востоке Москвы взрыв газового баллона уничтожил легковушку.