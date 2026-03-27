Мать посадила пятилетнего сына в багажник и устроила погоню с ДПС на Ставрополье

В Красногвардейском округе любовь к ребёнку едва не обернулась серьёзными последствиями. Местная жительница, забирая пятилетнего сына из детского сада, столкнулась с недетским требованием: мальчик наотрез отказался садиться в автокресло и попросил прокатиться в багажнике. Женщина, вместо того чтобы проявить твёрдость, решила пойти на поводу у каприза. Она усадила ребёнка в багажник легковушки и тронулась. Самое главное заключается в том, что всё это заметили сотрудники ГИБДД.

Как рассказал «Блокнот-Ставрополь», они увидели, как мать укладывает малыша в багажное отделение и трогается, а потому незамедлительно отправились в погоню. Женщина, не ожидавшая столь пристального внимания, попыталась скрыться, но её задержали после непродолжительного преследования.

На месте выяснились шокирующие подробности: ребёнок действительно находился в багажнике, пока мать управляла автомобилем. Ни о каком детском удерживающем устройстве, разумеется, речи не шло. На вызов прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

В отношении горе-матери составлены административные протоколы. Теперь её ждёт комиссия, которая даст оценку действиям женщины и определит меру ответственности.

Пятилетний мальчик, к счастью, в этой истории не пострадал — но лишь благодаря тому, что погоня была недолгой и аварии удалось избежать. Удовлетворять прихоти детей, забывая о безопасности — плохая стратегия, и теперь женщина убедилась в этом на собственном опыте.