Сызранец «подшофе» попытался сбежать от гаишников по «пьяной» дороге

В Сызрани суд вынес приговор двум приятелям, которые после бурного застолья отправились кататься по улице Кирпичной и попались ночному патрулю ГИБДД. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2025 года, но справедливость настигла нарушителей только сейчас.

Как пишет портал «Маленькая Сызрань», экипаж ДПС задержал 32-летнего водителя Hyundai Solaris. Мужчина, уже лишённый «прав» за предыдущую «пьяную» поездку, вновь сел за руль «подшофе». Когда полицейские остановили иномарку, он попытался убежать, но был задержан.

Позже нарушитель нашёл оригинальное оправдание: его приятель, хозяин машины, сидевший рядом, был пьянее, поэтому попросил друга сесть за руль. Сам владелец авто, видимо, настолько не планировал встречу с полицией, что оставил дома документы на легковушку. Водитель же отказался проходить медосвидетельствование.

Сызранский городской суд приговорил любителя пьяных покатушек к штрафу в 200 тысяч рублей и лишению «прав» на два года. Приговор вступил в законную силу. А его приятеля, доверившего управление заведомо нетрезвому водителю без удостоверения, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Кстати говоря, среди горожан улица Кирпичная, где и задержали нарушителей, называется «пьяной». То ли от того, что она настолько извилистая и «пародирует» поездку нетрезвого водителя, то ли потому, что темная и по ней действительно частенько ездят те, кому следовало бы воспользоваться общественным транспортом — в надежде объехать крупные артерии города, соединяющие районы.