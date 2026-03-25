Пьяный водитель попался ДПС, когда поехал за мясом после 7 бутылок пива

На улице Стадионной сотрудники ДПС задержали 38-летнего водителя LADA Vesta. Мужчина признался, что перед поездкой выпил семь бутылок пива и отправился в супермаркет за стейком из говядины. Импульсивное желание отведать мяса в итоге обернулось для него серьёзными правовыми последствиями.

Как сообщает портал oskol. city, медосвидетельствование показало 1,316 мг/л — более чем в четыре раза выше допустимой нормы (0,16 мг/л). Кроме того, выяснилось, что водительские права мужчины истекли ещё в конце февраля. Полицейские составили протокол.

Теперь в отношении нарушителя возбуждено дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения при отсутствии водительского удостоверения. Материал направлен в суд. Мужчине грозит административный арест до 15 суток и штраф 45 тысяч рублей.

