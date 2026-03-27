В Кинешме осудили экс-полицейских, которые брали взятки автомобилями

В Ивановской области вынесли приговор двум бывшим сотрудникам МО МВД РФ «Кинешемский». Экс-начальник и старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обвинялись в получении взяток — в том числе автомобилями. За свою «помощь» стражи порядка получили от предпринимателей два кроссовера Chery. Вместе машины потянули на 9 млн рублей.

Как сообщает ивановский новостной портал «Кстати» со ссылкой на источник в прокуратуре региона, фигуранты с июня 2021 по декабрь 2023 года помогали местным бизнесменам в сфере торговли: сливали служебную информацию, принимали нужные решения по проверкам и закрывали глаза на нарушения.

Чтобы замести следы, «блюстители закона» оформили иномарки на подконтрольную взяткодателю организацию. Однако эта старая и всем известная «схема» рассыпалась в ходе следствия. Кроме того, старший оперуполномоченный в период с января 2020 по декабрь 2023 года получил взятку наличными — почти 700 тысяч рублей.

Экс-начальник раскаялся и заключил досудебное соглашение. Суд Кинешмы приговорил его к 4 годам 5 месяцам колонии строгого режима и штрафу 4,5 миллиона рублей. А вот его бывший подчинённый вину не признал и получил 10 лет строгого режима и штраф 5 миллионов рублей. К тому же обоих лишили права занимать должности в правоохранительных органах на сроки от 4 лет 11 месяцев до 8 лет.