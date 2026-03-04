Экс-полицейского из Санкт-Петербурга посадили за крышевание автолавок

Злоумышленник служил в отделе по исполнению административного законодательства УМВД России по Адмиралтейскому району. В мае 2023 он привлек к ответственности двух коммерсантов, которые торговали с мобильных точек без соответствующих документов.

Как сообщает «Фонтанка», нелегальные предприниматели использовали 12 автомобилей для продажи кофе, сладкой ваты и кальянов. А когда их разоблачили, то вместо оплаты штрафа бизнесмены решили наладить отношения с инспектором через знакомого. Тот выступил посредником и договорился о ежемесячных платежах.

За каждую автолавку, работавшую днем, бывший полицейский получал 25 тысяч рублей, а еще за четыре машины, торговавшие ночью, — по 10 тысяч. Эта преступная схема действовала на протяжении 15 месяцев. За это время экс-полицейский успел получить более 3,1 миллиона рублей.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок в девять лет. Кроме того, преступнику запретили занимать должности в правоохранительных органах на протяжении десяти лет и обязали выплатить штраф в размере 6 205 000 рублей. При этом часть незаконно полученных средств — 2 815 000 рублей — конфисковали в доход государства.

