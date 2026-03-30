76-летняя бабушка по пути в больницу в скорой попала в ДТП и сломала таз

В Самарской области случилась трагедия, которую иначе как злой иронией не назовёшь. 76-летняя женщина упала на даче и сильно повредила плечо — для её возраста травма серьёзная, восстановить полную работоспособность руки непросто. Прибывшая скорая повезла пенсионерку в больницу. Однако до медучреждения пациентка так и не добралась.

В районе поселка Управленческий под Самарой в медицинский автомобиль влетела LADA Niva. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», по предварительным данным, 73-летний водитель отечественного внедорожника поворачивал налево на зелёный свет и не уступил дорогу скорой, которая ехала во встречном направлении. Удар, по словам очевидцев, был страшным.

В результате аварии травмы получили три человека. Самые тяжёлые — у пожилой пациентки: перелом костей таза. Такое повреждение в её возрасте врачи называют критическим. Также госпитализированы фельдшер и водитель «Нивы».

Остается лишь добавить, что областное следственное управление СК РФ проводит проверку. Помимо прочего, правоохранителям предстоит выяснить, были ли на машине медиков включены проблесковые маячки и сирена.