Пьяные родители удирали от ДПС и врезались в дерево: пострадал ребенок

В Челябинске нетрезвый водитель на ВАЗ-2107 проигнорировал требование сотрудников ДПС остановиться на Свердловском тракте, и началась погоня. На пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского нарушитель проехал на красный свет, не справился с управлением, налетел на бордюр и врезался в дерево.

Шокирующими подробностями истории, произошедшей вечером воскресенья 29 марта, поделился ГТРК «Южный Урал». В салоне автомобиля находился четырёхлетний ребёнок — без специального детского кресла и даже не пристёгнутый ремнём безопасности. А рядом с ребенком в машине сидела мать. Но как позже выяснили полицейские, она тоже была подшофе.

Водитель, у которого обнаружили явные признаки опьянения, пытался мешать сотрудникам, не реагировал на требования. К нему применили физическую силу и спецсредства. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме. И поскольку для мужчины это уже не первая «пьяная» поездка, ему грозит уголовная ответственность.

Мальчика, получившего травмы, госпитализировали. Автомобиль отправили на штрафстоянку. А информацию о матери передадут в комиссию по делам несовершеннолетних — за неисполнение родительских обязанностей.