Автомеханик из Сочи продал «Мерседес» клиента, чтобы оплатить операцию дедушке

В Сочи разворачивается душещипательная история с элементами криминальной драмы. Местный автомеханик, проникшись любовью к больному раком дедушке, решил срочно добыть деньги на операцию. И способ парень выбрал весьма «оригинальный».

Как рассказывает Mash, автослесарь продал чужой Mercedes-Benz GL-класса, который ему доверили для предпродажной подготовки. Семья из Краснодарского края пригнала кроссовер в мастерскую, надеясь «подшаманить» машину, чтобы потом выручить за нее 2,5 миллиона рублей. Машину мастер обслуживал почти год, поэтому вопросов не возникало — пока сроки подготовки не поплыли, а автомобиль не исчез.

Как выяснилось, механик заложил «Мерседес» знакомому за 1 миллион рублей (для сравнения: это даже не половина рыночной цены). Тот же, недолго думая, перепродал автомобиль дальше, попутно подделав документы. На допросе автомастер честно объяснил: деньги были нужны срочно — дедушка болен раком, операция не ждёт. Правда, дедушка теперь вряд ли обрадуется, узнав, какой ценой внук решился его спасать.

Делом заинтересовалась Генпрокуратура — в МВД не нашлось эксперта, чтобы подтвердить подделку документов. Однако теперь автомеханику грозит до 10 лет тюрьмы. Операцию дедушке, возможно, и сделают — но внука он не увидит долго. Клиентам же стоит запомнить: даже проверенный годами механик может внезапно проникнуться семейными ценностями — за чужой счёт.