Автомеханика приговорили к пяти годам тюрьмы за обман клиентов на 6,5 млн

Злоумышленник открыл во Владимирской области автомастерскую и брал у граждан и организаций крупные суммы за восстановление их транспортных средств. При этом обязательства он не исполнял, а все полученные средства тратил на себя.

Как сообщает издание «Владимирские новости», общая сумма ущерба от действий нарушителя превысила 6,5 млн рублей. В одном из случаев к механику обратился руководитель одной из компаний с просьбой отремонтировать грузовой тягач Scania, поврежденный в ДТП. Автослесарь получил предоплату в размере более миллиона рублей, после чего убедил заказчика перевести ему дополнительные средства на покупку запчастей. В итоге он не выполнил ни одну работу, причинив фирме ущерб на сумму свыше 2,5 млн.

Подсудимый вину не признал и заявил, что не планировал никого обманывать, а просто не справился с объемом заказов. Однако суд счел доказательства его вины неопровержимыми и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного постановили взыскать более пяти миллионов рублей в пользу потерпевших.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленинградской области автомеханик похитил и продал Range Rover клиентки.