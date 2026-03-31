Водитель прокатил инспектора ДПС на капоте автомобиля в Татарстане

В Буинском районе Татарстана обычная остановка автомобиля без номеров превратилась в сцену из боевика. Экипаж ГИБДД заметил подозрительную машину и потребовал остановиться. Водитель подчинился. Но когда один из инспекторов подошёл к нему, а второй встал перед машиной, нарушитель внезапно нажал на газ. Автомобиль рванул с места, и стоящий перед авто полицейский оказался на капоте — он просто не успел отскочить.

Началась погоня. Молодой человек на большой скорости нёсся по улицам, игнорировал красные сигналы светофора и создавал реальную угрозу для всех участников движения. Инспектор, который чудом удерживался на капоте, не растерялся: свободной рукой он разбил лобовое стекло. Только после этого водитель наконец остановился.

Как рассказывают «Челнинские известия» со ссылкой на источник в МВД по Татарстану, нарушителем оказался 19-летний местный житель. Судя по внешним признакам, он был пьян, но от медосвидетельствования отказался. Водительских «прав» у него никогда не было. В отношении парня составили четыре административных протокола, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Но самое серьёзное ждёт его впереди: материалы передали в следственные органы для возбуждения уголовного дела за применение насилия к представителю власти. Теперь юному гонщику грозит не только штраф за езду без «прав», но и реальный срок за то, что он едва не убил полицейского.