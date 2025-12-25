Угонщик протащил гаишника в окне несколько метров и врезался в машину ДПС

Мужчина, ранее судимый по статье за убийство, шел по улице Киржачской в городе Александрове и заметил оставленный с ключами в замке зажигания Chevrolet Cruze. Воспользовавшись моментом, он сел в машину и скрылся.

Как сообщает портал «Зебра-Тв», владелец транспортного средства почти сразу же обнаружил пропажу и обратился в полицию, что позволило оперативно организовать поиски нарушителя.

Похитителя вскоре обнаружил наряд ДПС на 101-м километре автодороги Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики. Инспектор подошел к Chevrolet и через открытое окно попытался открыть водительскую дверь. В этот момент злоумышленник резко тронулся с места и протащил правоохранителя несколько метров, а после — протаранил припаркованный автомобиль ДПС, которым стражи порядка заблокировали ему дорогу. Скрыться мужчине не удалось: после короткого преследования подозреваемого задержали.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Следователи возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статье 318 УК «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»

