Пьяный водитель сбил 10-летнего мальчика и бросил его умирать на обочине

Волгоградская область стала местом очередного проявления человеческой низости. 35-летний водитель в состоянии опьянения ехал на ВАЗ-21213 по улице Московской в селе Морец. Он не справился с управлением и сбил мальчика — четвероклассника, который двигался на велосипеде вдоль обочины.

Мужчина даже не остановился, а в суде признал вину лишь частично

Удар был очень сильным, мальчик получил тяжелые травмы. А что же сделал взрослый мужчина? Он даже не остановился и не вышел из машины. Не посмотрел, жив ли ребёнок. Не вызвал скорую. Просто бросил раненого ребенка умирать на обочине.

Как сообщает сетевое издание телеканала МТВ со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, в суде мужчина свою вину признал лишь частично. Тем не менее, он получил 3,5 года колонии-поселения и дополнительно — два года лишения права управлять автомобилем. Его признали виновным по пунктам «а, б» части 2 статьи 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего, сопряжённое с оставлением места ДТП.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Но сам факт: взрослый пьяный мужчина, сбивший ребёнка и бросивший его умирать, получил срок, который вряд ли восстановит здоровье мальчика.