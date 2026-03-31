Пьяная мать посадила пятерых детей в автомобиль и едва их не угробила

В Уярском районе инспекторы ДПС заметили машину, которая опасно моталась по дороге из стороны в сторону. Когда автомобиль остановили, за рулём оказалась 36-летняя местная жительница с явными признаками опьянения. При этом в салоне находились пятеро детей — четверо её собственных и 17-летний племянник. Пятилетний ребёнок вообще сидел на коленях у старшего.

Освидетельствование показало 0,630 промилле алкоголя. Как выяснила красноярская интернет-газета «НоьюсЛаб», женщина никогда не получала водительских «прав». Она рассказала, что накануне купила автомобиль, отметила это событие в кругу родственников, а после застолья решила устроить для детей «тест-драйв». Идея прокатить ребят на новой легковушке в состоянии опьянения да еще и без В/У показалась ей, видимо, вполне разумной.

К счастью, опасное приключение прервали полицейские. В отношении горе-автомобилистки составили три административных протокола. Мировой суд назначил штраф 45 тысяч рублей за нетрезвое вождение, общая сумма санкций превысила 50 тысяч. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сам автомобиль конфисковали и отправили на штрафстоянку.

Теперь у женщины будет масса времени обдумать, стоила ли «прогулка» с детьми таких расходов и внимания инспекторов. И хорошо, что всё закончилось лишь протоколами и штрафами, а не длительным лечением малышей.