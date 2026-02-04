Мать доверила перевозку детей нетрезвой подруге без водительских «прав»

Внимание инспекторов ДПС в хакаском городе Черногорское привлек автомобиль, на заднем сиденье которого находились непристегнутые маленькие дети.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против водителя уголовного дела

Стражи порядка, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России, остановили машину и обнаружили, что находившаяся за рулем 25-летняя жительница Абакана также не была пристегнута — ремень безопасности она закрепила за спинкой ее сиденья.

При этом дама не смогла предъявить водительское удостоверение, а последующая проверка показала, что ранее гражданку лишили «прав» за управление ТС в состоянии опьянения.

В ходе общения с нарушительницей инспекторы отметили неадекватное поведение «рулевой» и предложили ей пройти медосвидетельствование, однако она от него отказалась. В итоге правоохранители составили в отношении лихой «наездницы» протоколы за игнорирование ремня безопасности, нарушение правил перевозки детей и управление автомобилем без «прав». Кроме того, ей грозит уголовное преследование по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное вождение в нетрезвом виде.

