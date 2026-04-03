Водителю стало плохо за рулём, и автобус с 23 детьми попал в ДТП

Сегодня, 3 апреля, выдался страшный день для пассажиров разных видов транспорта: сошедший с рельсов в Ульяновской области пассажирский поезд Москва-Челябинск, экскурсионные автобусы с детьми, попавшие в ДТП в Саратовской и Калужской областях — трагические новости приходят одна за другой.

Как сообщает РИА «Новости», в Петровском районе Саратовской области вблизи села Новозахаркино перевернулся экскурсионный автобус, в котором находились 23 ребёнка и двое взрослых. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу.

По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулём, он не справился с управлением — и транспортное средство опрокинулось. В результате аварии мужчина погиб. Все пассажиры выжили, хотя среди них есть десять пострадавших. Всех получивших травмы ребят доставили в центральную районную больницу Петровска, где им оказывается необходимая помощь.

Сегодня произошло ещё одно происшествие с экскурсионным автобусом, перевозившим детей — оно случилось в Калужской области. На трассе М-3 в районе Обнинска транспортное средство столкнулось с легковушкой. Четверо ребят из тринадцати получили ушибы и ссадины, сейчас они проходят обследование в КБ №8. Жизни и здоровью детей, по заверению властей, ничего не угрожает.

Два подобных инцидента за один день — тревожный звонок для организаторов детских перевозок. Хорошо, что в обоих случаях обошлось без жертв среди несовершеннолетних. Но вопросы к тому, как соблюдаются правила перевозки детей и как проверяется состояние здоровья водителей перед рейсом, остаются открытыми и требуют ответа.