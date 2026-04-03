Живого младенца нашли в пакете в кузове эвакуатора в Тюмени

В Тюмени завершилась история, которая могла бы стать трагедией, но, к счастью, обернулась спасением. 30 марта водитель эвакуатора обнаружил в кузове своей машины полиэтиленовый пакет. Внутри, замотанный в полотенце, лежал новорождённый младенец.

Мужчина не растерялся: вызвал врачей, и ребёнка оперативно доставили в больницу. На теле малыша не нашли никаких повреждений — физически он не пострадал. Сейчас, как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Оксана Савинова, младенец передан в дом малютки. «С ним всё хорошо», — заверила омбудсмен.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Мать ребёнка до сих пор не нашли, поиски продолжаются. И это, как обратило внимание сетевое издание «Тюменская область сегодня», при том, что в городе работает бэби-бокс — место, где женщина может анонимно оставить новорождённого, не опасаясь преследования и не подвергая его жизнь смертельной опасности.

Но та, кто родила этого малыша, почему-то предпочла бросить его в пакете в кузове грузовика. Хорошо, что водитель оказался внимательным. Хорошо, что врачи успели вовремя. Но вопрос к матери остаётся: неужели в её голове не возникло мысли, что ребёнка могут просто не найти, что он замёрзнет или задохнётся в пакете? Теперь ей грозит уголовное дело, а малышу — жизнь без биологической матери.