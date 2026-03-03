В эвакуированном на штрафстоянку авто нашли годовалого ребенка

В американском городе Ист-Пойнт (штат Мичиган) обнаружили 13-месячного мальчика живым в салоне машины, которую несколькими днями ранее эвакуировали и поместили на штрафстоянку. Все это время малыша разыскивали родные и полиция.

Как сообщает телеканал WXYZ, жители района Харпер-Вудс обратили внимание на странно припаркованную машину, которая частично мешала проезду. В полицию поступило заявление с просьбой убрать его, после чего правоохранители отогнали транспортное средство на спецстоянку.

А за три часа до того, как эвакуатор увез автомобиль, в полицию Детройта обратилась мать потерявшегося ребенка. Назначенный на дело детектив выяснил, что принадлежащую отцу мальчика машину уже доставили на штрафстоянку.

Стражи порядка вскоре прибыли на парковку и нашли ребенка в салоне авто. Мальчик громко плакал, но, к счастью, сильно не пострадал. Медики осмотрели его и заключили, что его состояние не вызывает опасений.

Полицейские подчеркнули, что во время эвакуации машина была заперта, поэтому ее тщательного досмотра никто не проводил. Отца ребенка задержали, на данный момент он находится под стражей. Служба по защите прав детей уже подключилась к расследованию, прокуратуру округа Уэйн решает вопрос о предъявлении мужчине официальных обвинений.

