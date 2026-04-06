Певица Гульназ Асаева устроила ДТП и теперь получает угрозы

Резонансная авария с участием башкирской певицы Гульназ Асаевой, произошедшая к конце зимы на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, обрастает новыми шокирующими подробностями. Дочь одной из пострадавших по имени Элина публично рассказала о состоянии матери.

Женщина получила более двадцати переломов — обе ноги, два позвонка, рёбра, плечо — а также черепно-мозговую травму. Её состояние осложнялось травматическим шоком и внутренним кровотечением. Медики провели шесть операций. Пострадавшая уже выписана домой, но ближайшие два месяца она обязана лежать неподвижно — исключительно на спине, не меняя положения. Врачи пока не дают прогнозов, сможет ли она снова ходить.

Историю со слов родственницы рассказал канал «БашНьюс». Элина также обвинила певицу в том, что та удаляет в своём Telegram-канале комментарии о лечении и заблокировала возможность писать ей. В ответ Асаева заявила, что после утечки её личного номера телефона ежедневно получает звонки с угрозами и оскорблениями. «Я тоже не железная. Мне тоже больно», — написала артистка, отметив, что происходящее сказывается на её здоровье. Асаева подчеркнула, что не намерена публично отчитываться о помощи пострадавшим, и призвала решать все вопросы в суде. По её словам, материалы дела переданы в Следственный комитет.

В момент аварии за рулём Hyundai Solaris находилась сама Асаева. По её версии, сначала машину вёл танцор ее группы, которому стало плохо. Затем она пересела на водительское место, но не справилась с управлением из-за погодных условий и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком JAC. Двое человек в этом ДТП получили серьёзные травмы. Асаева лишена водительского удостоверения.