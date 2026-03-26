В центре Москвы автомобиль сбил актрису Татьяну Васильеву

В центре Москвы под колёса автомобиля попала народная артистка России Татьяна Васильева. 79-летняя актриса направлялась в спортивный клуб на тренировку, но на подходе к нему её сбила машина. Водитель, по словам родственников, даже не остановился.

Сын и невестка артистки — Филипп и Мария Васильевы — вызвали полицию и скорую. Родные заподозрили перелом ноги: актриса испытывала дикие боли и не могла встать. Прибывшие медики предварительно диагностировали перелом плюсневой кости, пишет портал ОСН.

Однако сотрудник ДПС, по словам невестки, позволил себе иронию: заявил, что если бы у Васильевой был перелом, она бы не смогла ходить. Мария напомнила полицейскому, что актриса всегда активна. Сама Васильева пояснила, что вынуждена была выйти на проезжую часть из‑за стройки, которая тянется рядом уже 15 лет. Она также выразила недовольство тем, что инспектор сразу встал на сторону водителя, обвинив её в нарушении ПДД.

В больнице перелом не подтвердился — у Васильевой диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата и разрыв мышц левой стопы. Вернувшись домой с перевязанной ногой, актриса заявила, что отменять выступления не собирается.

Водителя, скрывшегося с места происшествия, нашли по камерам. Если дело дойдёт до суда, то парадоксальным образом штраф за выход на проезжую часть, возможно, придётся заплатить самой Васильевой — особенно с учётом того, что недавно она перенесла серьёзную операцию на позвоночнике.