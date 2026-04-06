Трём подросткам, избившим таксиста в Воронеже, назначили домашний арест

Советский районный суд Воронежа продлил меру пресечения троим несовершеннолетним, обвиняемым в жестоком нападении на таксиста. За содеянное парни останутся под домашним арестом ещё на два месяца. Как сообщили в пресс-службе суда, следствие настаивало на отправке подростков в СИЗО, но суд отклонил это ходатайство.

Как рассказал новостной портал «Вести Воронеж», инцидент произошёл в начале года на улице Ключникова в Шилове. Таксист привёз одного из подростков к друзьям, но у парня не оказалось денег, чтобы расплатиться. Тогда он предложил водителю подняться в квартиру — якобы за деньгами. Но после — компания молодых людей набросилась на мужчину.

Несовершеннолетние избивали его руками и ногами, плевали в лицо, стряхивали пепел от сигарет. После этого они украли у таксиста банковские карты, мобильный телефон и ключи от автомобиля. Водитель обратился в полицию, и подростков задержали. Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу, но суд избрал домашний арест, который теперь продлили до июня.

Жестокость, с которой юные нападавшие расправились с человеком, выполнявшим свою работу, вызывает недоумение и возмущение. Хорошо, что таксист остался жив, но моральный и физический вред ему нанесён огромный. А парням, возможно, стоит задуматься: домашний арест — не самая строгая мера, но следующий шаг может быть куда серьёзнее, ведь дело еще не закрыли.