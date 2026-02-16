Подростки избили таксиста и угнали его машину в Казани

Трое молодых людей прибыли из Лаишевского района в столицу Татарстана, где вызвали такси. Во время поездки между 22-летним водителем и тремя несовершеннолетними пассажирами начался конфликт, который быстро перерос в драку.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Татарстан, злоумышленники нанесли таксисту побои, после чего 16-летний подросток пересел на водительское кресло автомобиля Haval. Двигаясь по Горьковскому шоссе, юный угонщик потерял контроль над машиной, и она столкнулась с дорожным ограждением.

Сотрудники ДПС оперативно задержали всех троих нарушителей. В отношении их законных представителей сотрудники ПДН составили административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение законными представителям несовершеннолетних обязанностей по содержания и воспитанию несовершеннолетних» и 3.11 КоАП РФ «Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровья детей и их развитию».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирской области двое угнали ВАЗ с ключами в замке зажигания.