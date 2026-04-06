Пьяная мать на Toyota вылетела в кювет с двумя дочерьми

В Омской области сотрудники полиции и Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 4 апреля на 1-м километре трассы Калачинск — Ивановка — Кабанье. По предварительным данным, 28-летняя женщина за рулём Toyota не справилась с управлением и вылетела в левый по ходу движения кювет. В автомобиле находились двое несовершеннолетних пассажиров — девочки 2008 и 2011 годов рождения. Всех троих доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает омский канал «Коммерческие вести», освидетельствование показало, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер зафиксировал 0,293 мг/л, что существенно превышает допустимую норму. Женщина, которая по закону должна была обеспечивать безопасность своих юных пассажиров, сама создала аварийную ситуацию, будучи нетрезвой. Теперь её ждёт не только административная ответственность за пьяную езду, но и уголовное дело, если травмы ее детей квалифицируют как тяжкий вред здоровью. Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняются в ходе проверки.

Эта нелепая история — очередное напоминание о том, что алкоголь и вождение несовместимы, особенно когда в машине дети. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, но здоровье, как и доверие к собственной матери, девочек может быть подорвано навсегда. А безответственная женщина, севшая за руль пьяной, теперь ответит по всей строгости закона.

